الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأحد.. بدء أعمال المؤتمر الدولي للمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تبدأ صباح الأحد القادم، أعمال المؤتمر الدولى العاشر الذي ينظمه المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (مكتب شرق المتوسط)، وهيئة إنقاذ الطفولة التابع لهيئة الأمم المتحدة، ويعقد تحت عنوان "الصحة عن بعد"، وتستمر أعماله لمدة يومين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من أساتذة الكليات في جامعات مصر والعالم العربي المهتمين بمجال الصحة العامة وعدد من المتحدثين من إفريقيا والعالم الغربي من أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى بعض المشاركات أونلاين، وأضافت أن المؤتمر يعرض خلال جلساته رؤى جديدة للصحة العامة في الألفية الثالثة، كما يتم التطرق إلى مناحي وجوانب عديدة عن مفهوم الصحة عن بعد الحاضر والمستقبل، ودورها في حالات الطوارئ ومميزاتها وعيوبها، ولفتت أن المؤتمر الدولي سيخصص عدة جلسات؛ لمناقشة توصيات مؤتمر قمة المناخ (COP 27) حيث سيتم طرح أهم التوصيات الناتجة عن جلسات القمة وتقديم الأطروحات المختلفة التي تتبناها مصر والعالم، والجديد في هذا المجال وحلقات نقاش، فضلاً عن جلسة خاصة عن أمراض القلب والوقاية منه والجديد في أمراض القلب.

المؤتمر الدولى للمعهد العالي للصحة العامة الصحة عن بعد المؤتمر الدولى العاشر منظمة الصحة العالمية الإسكندرية

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