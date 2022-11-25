الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات ورشة عمل التسويق السياحى لواحة سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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انطلقت قبل قليل، فعاليات ورشة عمل حول التسويق السياحي لواحة سيوة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من رؤساء ومديري تحرير الصحف المصرية وشيوخ قبائل سيوة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الإعلامي للإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة، حيث رافقت "الدستور" محافظ مطروح والوفد المرافق له خلال فعاليات ورشة العمل. 

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الهيئة العامة للاستعلامات التنمية السياحية محافظ مطروح ورشه عمل سيوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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