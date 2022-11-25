الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المستشار الثقافي بلندن يكرم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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تحت رعاية أ.د. نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وفي إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالمهرجانات والاحتفالات الدولية من خلال فرق الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قامت الدكتورة رشا كمال المستشار الثقافي بلندن بتكريم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بعد تقديمها لعدد من العروض الفنية الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكور في الفن الشعبى المصري تصميم وتدريب محمد صالح، وذلك في ختام الأسبوع الثقافي المصري بلندن الذي أقيم فى الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

أكدت د. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة على أهمية الفقرات التى قدمتها الفرقة بلندن بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، حيث يمثل الفن الشعبي الناتج الفني الذي تمارسه، وتقوم به عامة الشعب، ويكون هذا الفن صادرًا عن وجدانه ومعبرًا بشكل رئيسي عن ميراثه الفني والاجتماعي والثقافي.

بورسعيد للفنون الشعبية العروض الفنية الاستعراضية التراث الفلكور المستشار الثقافى بلندن الملحق العسكرى بلندن

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