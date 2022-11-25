غياب شيكابالا والجزيرى.. مفاجآت فى قائمة الزمالك لمواجهة المصرى بكأس مصر

أعلن روى أجواش، المدرب المساعد للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، قائمة الأبيض لمواجهة المصري بكأس مصر.

ويتولى أجواش المسئولية الفنية خلال مواجهة المصري، نظرًا لسفر المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا خارج القاهرة، لحضور جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر 2021-2022

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الخامسة مساء غدٍ السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات دور الثمانية ببطولة كأس مصر موسم 2021-2022.

وشهدت قائمة الأبيض غياب أكثر من نجوم الفريق والأسماء الكبيرة عن مواجهة المصري، وذلك لظروف مختلفة، أبرزهم محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتونسي سيف الدين الجزيري، لتواجده مع منتخب تونس بكأس العالم المقامة حاليا بقطر.

قائمة الزمالك لمواجهة المصرى بكأس مصر نسخة 2021-2022

جاءت قائمة الأبيض لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد– محمد صبحي– محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر– حسام عبد المجيد– مصطفى الزناري– حمزة المثلوثي– محمد طارق– عبد الله جمعة– حاتم سكر.

خط الوسط : عمرو السيسي– محمد حسام “بيسو”– محمد أشرف ”روقا”– إمام عاشور– يوسف إبراهيم ”أوباما”– سيف جعفر– سيد عبدالله “نيمار”– مصطفى شلبي– أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

واستهل الفارس الأبيض مشواره في نسخة كأس مصر 2021-2022، بالفوز عالى الداخلية بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، سجلهما سيف فاروق جعفر والمغربي أشرف بن شرفي، الذي انضم للجزيرة الإماراتي في الميركاتو الصيفي عقب انتهاء عقده مع الأبيض.

وفي دور الـ16، أقصى الأبيض الإسماعيلي من طريقه بهدف نظيف، أحرزه أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء.

يذكر أن الزمالك هو حامل النسخة الماضية من بطولة كأس مصر موسم 2020-2021، وذلك على حساب غريمه التقليدي الأهلي، عندما حقق الفوز على الأحمر بهدفين مقابل هدف، على ستاد "القاهرة الدولي"، خلال شهر يوليو الماضي.