ضبط موظف بشركة تعمل في مطار القاهرة حاول تهريب أدوية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة موظف بإحدى الشركات العاملة بالمطار تهريب كمية من الأدوية.

البداية في أثناء قيام الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة لجمارك مبنى الركاب رقم ٣، بمتابعة سير العمل بالصالة الحمراء، إذ تلاحظ له اتجاه أحد الأشخاص مسرعا لخارج الصالة فحاول استيقافه إلى أن الموظف لم يستجب، فقام مدير إدارة الجمرك بالخروج خلفه واستوقفه وطلب منه تصريح العمل داخل الدائرة الجمركية، فتبين أنه يعمل بإحدى شركات أعمال الطيران.

بتفتيش الموظف يدويا ضبطت علبتي أدوية مرقوم عليهما crestor 20 mg بداخلهما ١٤ أمبول دوائي أخفاهم داخل حافظة أوراق، وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط عبوات دوائية أيضا مرقوم عليهم venclyxto 100 mg بداخلهم ١٤ شريطا بكل شريط ٤ أقراص وكذلك عدد من الكراتين والعبوات الدوائية الفارغة، وأقر الموظف بأنه أخرج محتوياتها قبل ذلك ووضعها في سيارته.

اصطحب مدير الإدارة لجنة مكونة من كل من عماد صلاح سالم وأحمد صبري عطية ومصطفى عبدالوهاب صادق، من الجمرك، وجمال السيد، مدير الحركة، وقاموا بتفتيش سيارة الموظف فعثروا على كمية أخرى من الأدوية، وبلغ إجمالي المضبوطات ١١٦ زجاجة وحقنة وعبوة دوائية.

أمر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد الموظف، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الموظف للنيابة المختصة.

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