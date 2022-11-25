الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس جمعية الراهبات الكومبونيات

ترأس المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس جمعية الراهبات الكومبونيات، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.

شارك في الصلاة والاحتفال المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وقام بالخدمة الأخوة الطلبة بدير العمرانية للآباء الفرنسيسكان، بمشاركة كورال سان جوزيف، بقيادة الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، والأخت ماجدولين.

شارك بالحضور نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات الكومبونيات، تتقدمهن الأخت روزا، الرئيسة الإقليمية للراهبات الكومبونيات بمصر.

من جانبه، تحدث السفير البابوي بمصر في كلمة العظة حول رسالة الأخوات الراهبات الكومبونيات، وما لهن من آياد بيضاء عبر رسالة الرعاية، والتعليم، والصحة، بجانب الخدمات الروحية، والرعوية، كما هنأ مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الأخوات الراهبات الكومبونيات بهذه الاحتفالية اليوبيلية.