وكيل «أوقاف الإسكندرية» يجرى جولة مكثفة في مساجد المنتزه

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، جولة مرورية مكثفة شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف المنتزة قبيل صلاة الجمعة، ختمها بتفقد مسجد مصطفى محمود حيث أدى خطبة الجمعة به تحت عنوان «الكسب الحلال».

ووجّه «سلامة» قيادات الدعوة بالمديرية للقيام بجولات مرورية مكثفة وموسعة شملت عددًا من مساجد الإدارات للتأكد من استعداد المساجد لاقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن على الوجه اللائق بهم.

وفي خطبته قال الشيخ سلامة: "إن كسب الأرزاق وطلب العيش أمر حث عليه الشرع، فالله جعل النهار معاشًا، وجعل للناس فيه سبحاً طويلاً، أمرهم بالسعي والمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه، وقرن سبحانه بين المجاهدين في سبيله، وبين الساعين في أرضه يبتغون من فضله، فقال: (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

وأخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه "ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده"، وقال بعض الصالحين: "إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة".

وتابع إن مما يروى عن عيسى -عليه السلام-: أنه رأى رجلاً فقال: "ما تصنع؟ قال: أتعبد، قال: ومن يعولك؟ قال: أخي، قال: وأين أخوك؟ قال: في مزرعة، قال: أخوك أعبد لله منك"، ومن مأثور حكم لقمان: "يا بنيّ استعن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته".

وأشار إلى أن في طلب المكاسب وصلاح الأموال سلامة الدين، وصون العرض، وجمال الوجه، ومقام العز. فالسعي في طلب الرزق سببٌ في رفعة الأوطان ونهوض الامم والمجتمعات وتحقيقٌ لمراد الله قي خلقه كما قال تعالى" هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها ".

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