الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تحصد 3 ميداليات ذهبية في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالأقصر

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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حصدت جامعة سوهاج 3 ميداليات ذهبية بمهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تدعم كافة الأنشطة الرياضية بالجامعات، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الطلابية لطلاب الجامعات وبصفة خاصة جامعات جنوب مصر، مشيدًا بالإنجاز المتميز الذي حققه أبناء الجامعة المشاركين بالمهرجان وحصولهم على ٣ ميداليات ذهبية، والذي يبرهن أن الجامعة تزخر بعدد من المواهب المتميزة رياضيًا.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المهرجان يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، واكتشاف الطلاب الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، إلى جانب استثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم وزيادة التقارب والتعارف بينهم، مضيفًا أن المهرجان  شارك به ٣٠٠ طالب وطالبة يمثلون ١٠جامعات، خلال الفترة من يوم ٢٠ حتى  ٢٤ نوفمبر الجاري.

وأوضح الخطيب مسعود، أخصائي بإدارة النشاط الرياضي والمشرف على الوفد، أن الجامعة فازت بالمراكز الأولى في ثلاث ألعاب هم تنس الطاولة (بنين)، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمد أيمن حسين، المركز الأول 3x3 كرة السلة طلبة، المركز الأول 3x3 كرة السلة طلبات. 

استثمار طاقاتهم استمار الاتحادات الطلابية الإدارة المركزية للتنمية الأقصر الأنشطة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة

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