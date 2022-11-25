مباحث النزهة تكشف لغز تغيب طفل عمره 4 سنوات عن المنزل

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، في إعادة طفل متغيب عن أهله، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم بتغيب نجله "4 سنوات" عن المنزل.

تم إخطار اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمحل سكن الطفل المتغيب تم رصد مقطع فيديو للطفل المذكور حال سيره صحبة أحد الأطفال يقيم بدائرة قسم السلام أول.

باستدعائه رفقة أهليته حضر رفقة والدته مقيمة بذات العنوان وبرفقتها الطفل المتغيب وقررت أمام اللواء علاء بشندي، رئيس مباحث القاهرة، بقيام نجلها باصطحاب الطفل المذكور لمسكنهما عقب العثور عليه فى حالة بكاء بمحل البلاغ خوفاً عليه من السير بمفرده، وباستدعاء المُبلغ تعرف على نجله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.