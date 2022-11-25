«الاتصالات»: تأسيس 225 شركة بالقطاع برأسمال 104 ملايين جنيه في سبتمبر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه جرى تأسيس نحو 225 شركة جديدة بالقطاع خلال سبتمبر 2022، برأسمال بلغت قيمته نحو 104.61 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 194 شركة خلال نفس الفترة 2021، برأسمال قيمته 490.09 مليون جنيه.

إنشاء 168 شركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

وأشار تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن الشركات الجديدة منها 168 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 81.03 مليون جنيه، و54 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأس مال 23.51 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 3 شركات بنحو 700 الف جنيه.

ولفت إلى أنه نفس الفترة من 2021 شملت إنشاء 102 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 75.37 مليون جنيه، ونحو 83 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 412.28 مليون جنيه، و9 شركات بمجال الاتصالات برأسمال قيمته 2.54 مليون جنيه.

الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بالقطاع

وأوضح التقرير، أنه جرى تأسيس نحو 256 شركة جديدة خلال أغسطس 2022 برأسمال بلغت قيمته نحو 299.16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات الجديدة توزعت 193 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 259.79 مليون جنيه، و54 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأس مال 35.82 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 9 شركات برأسمال بلغ قيمته 3.56 مليون جنيه.