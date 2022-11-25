تقنيات حديثة في كأس العالم ستغّير مستقبل كرة القدم

تقينات جديدة في عالم كرة القدم طّلت علينا مع بدء بطولة كأس العالم في قطر 2022، لتغير واجهة المستديرة بشكل كامل في المستقبل، وتؤكد على أهمية استخدامات التكنولوجيا في مجال الرياضة.



التسلل شبه الآلي



وكانت أبرز تلك التقنيات هي التسلل شبه الآلي، التي نجحت تجربتها الأولى خلال كأس العالم للأندية 2021، كونها تتخذ قرارات التسلل بشكل أسرع وأكثر دقة، ويتم أيضًا استخدام البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الكاميرات والكرة لإنشاء رسوم متحركة آلية يمكن تشغيلها على شاشات الاستاد والبث التلفزيوني.



تطبيق النظام شبه الآلي الجديد قادر على إرسال تنبيهات التسلل في الوقت الحقيقي إلى مسؤولي مباريات الفيديو، وسيتحقق ذلك من خلال استخدام الكرات المتصلة ونظام الكاميرات لتتبع جميع اللاعبين في الملعب.

تبريد الملاعب

ومن أجل التغلب على حرارة الصيف القطري، تقام بطولة كأس العالم 2022 على امتداد شهري نوفمبر وديسمبر، ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة حوالي 24 درجة مئوية، مما يمثل تحديًا للاعبين والمتفرجين على حد سواء لذلك، لذا كان من الضروري إيجاد حلول فعالة لخفض درجة حرارة الملاعب إلى 18 درجة أكثر اعتدالًا.

ابتكر الأستاذ سعود عبد العزيز، أحد أساتذة كلية الهندسة بجامعة قطر، نظامًا مبتكرًا لتبريد الملاعب باستخدام مزيج من العزل و "التبريد المستهدف"، يدخل الهواء المبرد من خلال الشوايات الموجودة في المدرجات والفوهات الكبيرة في الملعب، باستخدام تقنية تدوير الهواء، ويتم سحب الهواء الدافئ للخلف، وإعادة تبريده، وتصفيته، ودفعه للخارج.

نظرًا لأن هذه التكنولوجيا أكثر استدامة بنسبة 40% من التقنيات الحالية، فإن الملعب يحتاج فقط إلى التبريد قبل ساعتين من الحدث، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في المكان مقارنة بالطرق الأخرى.

أول ملعب قابل للفك

ملعب 974 هو أول ملعب قابل للفك بالكامل في تاريخ كأس العالم، مستوحى من مجموعة LEGO، وتم تشييده باستخدام حاويات الشحن المعاد توجيهها، والتي تم تعديلها لاستيعاب المقاعد والحمامات وعناصر أخرى، كما يمكن تفكيك المبنى بأكمله في غضون ساعات في نهاية بطولة 2022.



بحلول ذلك الوقت، سيكون الهيكل قد استضاف سبع مباريات، يمكن بعد ذلك إعادة بناء الملعب في أي مكان في العالم، أو إعادة استخدامه لإنشاء أماكن صغيرة، ويشير الرقم "974" إلى عدد حاويات الشحن المستخدمة.

استشعار إلكتروني للكرة

تحتوي جميع كرات المباريات الطويلة في جميع البطولات على مستشعر يقوم بجمع بيانات تحديد المواقع المكانية في الوقت الفعلي - وهو أول كأس عالم يستخدم آلية تتبع الكرة هذه. بجانب أدوات التتبع البصري الحالية، والتي تجعل تقييمات التسلل أكثر دقة وانسيابية مما كانت عليه في أي وقت مضى.



كان مستشعر الكرة هذا قيد التطوير والاختبار لمدة ست سنوات قبل الحصول على شهادة FIFA الكاملة، وهي مصممة لدعم أعلى سرعات للعبة لأنها تسافر في الرحلة أسرع من أي كرة تم إنشاؤها قبلها في تاريخ البطولة الذي يبلغ 92 عامًا.

تتميز الكرة الجديدة بأحدث نظام تعليق Adidas في جوهرها، والذي يحتوي على مستشعر حركة يتتبع كل لمسة من اللعبة بمعدل 500 مرة في الثانية، وسيمكن مستشعر الحركة الموجود داخل الكرة من جمع بيانات حركة الكرة الدقيقة بشكل لا يصدق، والتي سيتم إرسالها بعد ذلك إلى مسؤولي مباريات الفيديو في غضون ثوانٍ طوال البطولة. ثم يتم استخدام هذه البيانات بواسطة الـ VAR (حكام مساعدي الفيديو) للحصول على معلومات فورية للمساعدة في تحسين عملية صنع القرار.



جهاز بونوكل



يُعد جهاز بونوكل للمكفوفين هو أول جهاز ذكي يتم استخدامه في بطولة كأس العالم 2022، بهدف بث المباريات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مساحة للإصبع يتحسس من خلالها الشخص كتابة برايلي التي ستظهر عليه، ومن هنا يستطيع أن يقرأ كل ما يحدث في البرنامج الذي يبثه في نفس وقت عرضه على الهاتف.