محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة الرصف والتطوير

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي، وتقديم الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء خالد أبو حطب أعمال تسوية وفرد طبقة السن بطريق (16) العراقية /سيدى صالح بطول (23) كم تمهيداً لبدء أعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما تابع رئيس المدينة الأعمال التمهيدية بشارع طلعت الغزالي من فرد طبقة الأساس بطول ٥٠٠ متر وشارع المقابر بميت شهالة بطول ٥٠٠ متر وتركيب البلدورات بشارع المحكمة بطول ٥٠ مترا، وأعمال تركيب بلاعات الأمطار بشارع زاوية جوده عقب الانتهاء من قطع الفرمة وتركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية بالشارع بطول ٨٠٠ متر بداية من شارع طلعت حرب حتى شارع شعلان، فضلا عن متابعة قطع الفرمة بشارع بنزينة عمارة بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع عبد القوي الضبع بطول ٣٠٠ متر وتركيب بلدورات الأرصفة وفرد طبقة السن بشارع المركز الطبي بطول ٧٠٠ متر، والذى يربط بين شارعي طلعت حرب وبور سعيد، وكذا متابعة أعمال التطوير والتوسعة بشارع شلضم الذي يبلغ بطول كيلو متر بداية من شارع المركز الطبي وحتى شارع النصر، بالإضافة إلى متابعة أعمال تشوين السن بشارع معرض رامي بطول ٥٠٠ متر بداية من بور سعيد وحتى شارع سيدي عبد الرحيم، فيما تم متابعة أعمال ترميم وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والأرصفة الجانبية بشارع بورسعيد أمام مستشفى الشهداء المركزي كونه شارع حيوى هام ومدخلا رئيسيا لمدينة الشهداء.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وحيد صلاح أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارعي بورسعيد والجيش، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاعات الأمطار بشارع رياض تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً بالمدينة، وذلك ضمن (14) شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، كما تم متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة نفق منوف العمومى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى مركز أشمون، تابع رئيس الوحدة المحلية خالد النمر استكمال وضع طبقة السن ودمكها بطريق 23 ( أشمون / كفر السيد / سمادون)، وكذا أعمال بربخة ترعة جانبية مجريا لتوسعة الطريق كونه طريق حيوي وهام، مؤكدا على التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الآداء بالشوارع المستهدف رصفها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (11) شارعا بنطاق المدينة.

وفى مدينة الباجور، تابعت رئيسة الوحدة المحلية مروه زهران أعمال التطوير من فرد طبقة السن بشارع محمود عيد وقطع الفرمة بشارع طه الديب ، وذلك ضمن (34 شارع سيتم تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليونا و600 ألف جنيه)، موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما تابعت رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال فرد طبقة السن بشارع سيدي عبد المنعم بميت خاقان، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة بنطاق الحي، حيث تم متابعة أعمال الرصف والتطوير بشوارع كفر مصيلحة وميت خاقان، وذلك ضمن خطة تطوير 21 شارعا ( رصف - انترلوك) بالمنطقة.

وتابعت رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال تسوية ودك طبقة الأساس بشارعى بورسعيد وخالد بن الوليد تمهيدا لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بامتداد شارع مصنع الغزل، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز لضمان الانتهاء من كافة الأعمال المقررة مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام.

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