الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قنصل مصر بشيكاجو يزور مقاطعة بيريدج.. واتفاق على تشكيل مجموعة لرجال الأعمال

مجمع التحرير
مجمع التحرير
ads

قام السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بدعوة من عمدة مقاطعة بيريدج Burridge جراى جراسو Gary Grasso بزيارة المقر الرسمي للمقاطعة.

وعقد القنصل العام خلال الزيارة لقاءات مع أعضاء المجلس المحلي للمقاطعة القائمين على متابعة الشئون اليومية من خدمات مدنية وطنية وصحية وأمنية للمواطنين بالمقاطعة التي تحتضن الكنيسة القبطية المصرية الرئيسية ومركز مكة للجاليات العربية والمصرية بشيكاجو - إلينوي.

واتفق الجانبان - خلال اللقاءات - على قيام رجال الأعمال المصريين الأمريكيين من شيكاجو والمؤسسة التجارية اوجوستوس Augustus من شيكاجو ببحث كيفية تأسيس صندوق استثماري محدود للمصريين الأمريكيين من المقاطعات ذات الغالبية المصرية الأمريكية لتمكينهم من شراء أسهم من مشروع تطوير مجمع التحرير من خلال مؤسسة Augustus.

كما توافق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل بين رجال الأعمال المصريين الأمريكيين من شيكاجو ومكتب عمدة بيريدج ومؤسسة Augustus للدفع بالتعاون المصري الأمريكي بوجه عام ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بوجه خاص.

وحضر الاجتماعات من الجانب المصري الأمريكي الدكتور عاطف مقار، مالك شركة أدوية مصرية أمريكية، والدكتور حسن علي، مدير مركز مكة للجالية العربية والإسلامية والمصرية، والدكتور نبيل رفاعي، مالك مؤسسة استشارية تجارية مصرية أمريكية، والدكتور هشام جريس وطبيب وصاحب سلسلة معامل تحاليل وعيادات.

وانضمت للاجتماع أول عمدة مصرية أمريكية مارى بسطا عمدة مقاطعة بوليبنجبروك Bolingbrook المجاورة لمقاطعة بيريدج، لعرض تجربة مقاطعتها الناجحة في التنمية والأداء الاقتصادي.

كما حضر اللقاءات من الجانب الأمريكي من المقاطعة كل من عمدة مقاطعة بيريدج وهو رجل أعمال (جمهوري)؛ وكيم ستيف Kim Steve رئيس عمليات مؤسسة Augustus والتي فازت بعطاءات المشروعات المعمارية الحديثة في ميدان التحرير مؤخرا (مجمع التحرير)؛ اوجين كاربينو carpino Eugene رئيس مجلس إدارة (CEO) مؤسسة Augustus التجارية من شيكاجو؛ الفريق التنفيذي المعاون لعمدة مقاطعة بيريدج من رئيس مجلس المدينة رئيسة التعاون ما بين الجاليات المقيمة بالمقاطعة مدير مكتب العمدة مديرة العلاقات العامة للمقاطعة.

الأعمال المصري الجانب المصري الغرب الأمريكي الكنيسة القبطية المصرية رجال الأعمال المصري قنصل مصر العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أسهم أوروبا تتراجع وشركات البيع بالتجزئة تحت ضغط مع انطلاق موسم التسوق

حقيقة تعرض القاهرة لأمطار غزيرة اليوم

محافظ القليوبية يتقدم مسيرة الشباب والرياضة لمناهضة العنف ضد المرأة

«ربيع» يكشف آخر تطورات مشروع تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير