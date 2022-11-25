قنصل مصر بشيكاجو يزور مقاطعة بيريدج.. واتفاق على تشكيل مجموعة لرجال الأعمال

قام السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بدعوة من عمدة مقاطعة بيريدج Burridge جراى جراسو Gary Grasso بزيارة المقر الرسمي للمقاطعة.

وعقد القنصل العام خلال الزيارة لقاءات مع أعضاء المجلس المحلي للمقاطعة القائمين على متابعة الشئون اليومية من خدمات مدنية وطنية وصحية وأمنية للمواطنين بالمقاطعة التي تحتضن الكنيسة القبطية المصرية الرئيسية ومركز مكة للجاليات العربية والمصرية بشيكاجو - إلينوي.

واتفق الجانبان - خلال اللقاءات - على قيام رجال الأعمال المصريين الأمريكيين من شيكاجو والمؤسسة التجارية اوجوستوس Augustus من شيكاجو ببحث كيفية تأسيس صندوق استثماري محدود للمصريين الأمريكيين من المقاطعات ذات الغالبية المصرية الأمريكية لتمكينهم من شراء أسهم من مشروع تطوير مجمع التحرير من خلال مؤسسة Augustus.

كما توافق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل بين رجال الأعمال المصريين الأمريكيين من شيكاجو ومكتب عمدة بيريدج ومؤسسة Augustus للدفع بالتعاون المصري الأمريكي بوجه عام ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بوجه خاص.

وحضر الاجتماعات من الجانب المصري الأمريكي الدكتور عاطف مقار، مالك شركة أدوية مصرية أمريكية، والدكتور حسن علي، مدير مركز مكة للجالية العربية والإسلامية والمصرية، والدكتور نبيل رفاعي، مالك مؤسسة استشارية تجارية مصرية أمريكية، والدكتور هشام جريس وطبيب وصاحب سلسلة معامل تحاليل وعيادات.

وانضمت للاجتماع أول عمدة مصرية أمريكية مارى بسطا عمدة مقاطعة بوليبنجبروك Bolingbrook المجاورة لمقاطعة بيريدج، لعرض تجربة مقاطعتها الناجحة في التنمية والأداء الاقتصادي.

كما حضر اللقاءات من الجانب الأمريكي من المقاطعة كل من عمدة مقاطعة بيريدج وهو رجل أعمال (جمهوري)؛ وكيم ستيف Kim Steve رئيس عمليات مؤسسة Augustus والتي فازت بعطاءات المشروعات المعمارية الحديثة في ميدان التحرير مؤخرا (مجمع التحرير)؛ اوجين كاربينو carpino Eugene رئيس مجلس إدارة (CEO) مؤسسة Augustus التجارية من شيكاجو؛ الفريق التنفيذي المعاون لعمدة مقاطعة بيريدج من رئيس مجلس المدينة رئيسة التعاون ما بين الجاليات المقيمة بالمقاطعة مدير مكتب العمدة مديرة العلاقات العامة للمقاطعة.