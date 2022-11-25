الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن سبرباي في الغربية 4 ساعات غدا

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
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يجرى قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، أعمال قطع التيار عن محطة محولات سبرباى بطنطا، غدا السبت من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح قطاع كهرباء غرب الغربية، أن المناطق التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية، هى قرية سبرباى بالكامل، ومنطقة الاستاد بجوار الكورنيش، ومنطقة كلية الزراعة، ومساكن الضباط، والطريق السريع حتى مطعم كشكول، أول طريق محلة منوف، القوى العاملة، وشؤون البيئة، ومركز إصدار البطاقات، وديوان عام شركة كهرباء جنوب الدلتا.

 كما تتضمن المناطق التي سيتم قطع الكهرباء عنها محطة الإرسال الإذاعي، والقناة السادسة، ومجمع الكليات بسبرباى، والمدينة الجامعية، وشركة المياه والصرف الصحى، ومعهد الحاسبات، وجميع مستشفيات منطقة الاستاد بحى ثان طنطا.

السبت قطع الكهرباء سبرباي الساعه السابعة صباحا الحادية عشر

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