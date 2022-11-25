الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البرتقال الصيفي من 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

فاكهة
فاكهة
ads

سيطرت حالة من الاستقرار على اسعار الفاكهة اليوم الجمعة، 25-11-2022، لدى التجار بالسوق المحلي بسوق العبور.

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 10 : 15 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 4 جنيهات للكيلو.

وصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 4 : 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر يوسفي بين 4 : 8 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 5 : 9 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسن بين 10 : 18 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكاكا بين 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 18 : 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

تراوحت أسعار الشمام من 3.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر مانجو عويس من 14 : 24 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو كنت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 22 جنيهًا.

سجل سعر باباظ من 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البرتقال البلدي من 3.5 : 5 جنيهات للكيلو

تراوح سعر مانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر الرمان من 5 : 10 جنيهات للكيلو

تراوح سعر تفاح جولدن من 18 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر تفاح سوري لبناني من 15 : 19 جنيهًا

تراوح سعر الفراولة من 15 : 30 جنيهًا

تراوح سعر بلح رملي من 4 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر قشطة بلدي من 10 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 28 : 35 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 18 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 10 : 15 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ مستورد بين «15 : 25» جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

سجلت أسعار نكترين مستورد من 15 : 25 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة نحو 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر دوم 20 : 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كريز 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

وصل سعر البرتقال السكري 4 : 5.5 جنيه.

وصل سعر الليمون الحلو 5 : 12 جنيهًا.

وصل سعر نارنج 2 :4 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز مغربي من 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز وليم 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطه).

 

اسعار الفاكهة اليوم الجمعة أسعار الفاكهة اليوم أسعار البرتقال الصيفي أسعار جريب فروت اسعار البرتقال اسعار الفاكهة التجار بالسوق المحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

توجيه الرئيس السيسى بتطوير بحيرة البردويل يتصدر اهتمامات الصحف

الحالة المرورية بالطريقين الدائري والزراعي اليوم

«الزراعة» تعلن الشروط والالتزامات بالمقننات السمادية لمحصول القمح

مهام الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير