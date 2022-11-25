القناة يستضيف إيسترن كومبانى والترسانة يواجه كهرباء الإسماعيلية بالقسم الثانى

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع السابع لدوري القسم الثاني بإقامة 10 مباريات منها 8 مباريات في المجوعة الثانية ومباراتان في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يستضيف القناة المتصدر بالعلامة الكاملة 18 نقطة من ست مباريات بقيادة محمد حليم فريق إيسترن كومباني السادس برصيد 8 نقاط بقيادة هشام زكريا ويسعى القناة لتحقيق فوزه السابع على التوالي، بينما يسعى إيسترن كومباني لاستعادة نغمة الإنتصارات بعد التعادل في آخر مباراتين مع الإعلاميين والترسانة.

ويحل الاتصالات الثاني برصيد 12 نقطة بقيادة جمعة مشهور ضيفا على الإعلاميين الحادي عشر برصيد 5 نقاط بقيادة علاء إبراهيم في مباراة من المفترض أنها سهلة للاتصالات الذي يسعى للحصول على النقاط الثلاث للاستمرار في مطاردة القناة .

ويستضيف الترسانة الثالث برصيد 12 نقطة بقيادة خالد عيد فريق كهرباء الإسماعيلية الخامس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة أشرف خضر ويسعى الترسانة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع إيسترن كومباني بينما يحاول الكهرباء العودة بنتيجة إيجابية.

ويحل وادي دجلة الرابع برصيد 12 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ضيفا على فريق السكة الحديد السابع برصيد 7 نقاط في مباراة يسعى خلالها وادي دجلة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بينما يسعى السكة للعودة للانتصارات.

ويستضيف إف سي زد الخامس برصيد 11 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق بتروجت الثالث عشر برصيد 4 نقاط في أول مباراة للسيد عيد المدير الفني لبتروجت الذي تولى المسئولية بعد رحيل هيثم شعبان .

ويحل منتخب السويس الثامن برصيد 8 نقاط بقيادة ياسر الكناني ضيفا على فريق النصر الثاني عشر برصيد 5 نقاط بقيادة ياسر رضوان ولم يحقق منتخب السويس الفوز في آخر خمس مباريات بعد فوزه في الجولة الأولى .

ويستضيف بورتو السويس الرابع عشر برصيد 4 نقاط بقيادة أشرف توفيق فريق مستقبل وطن الأخير برصيد نقطتين بقيادة سامر عبد الرحمن، ويحل العبور العاشر برصيد 7 نقاط بقيادة كرم جابر ضيفا على الإنتاج الحربي التاسع برصيد 7 نقاط .

وفي مجموعة الصعيد يستضيف ديروط الثالث عشر برصيد 5 نقاط بقيادة سعد فاروق فريق ملوي الحادي عشر برصيد 6 نقاط بقيادة إبراهيم صدقي، ويحل النصر للتعدين الخامس برصيد 13 نقطة بقيادة أشرف عرب ضيفا على المنيا الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط.