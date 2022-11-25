تكريم أبطال القوات المسلحة وكوكبة من الفنانين فى احتفال قطاع الإنتاج الثقافى

حتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر أكتوبر العظيم، على المسرح القومى بالعتبة، وقد أنابت وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال لتسليم تكريمات وجوائز الحفل.

وفى كلمته قال المخرج خالد جلال، إن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، هو استحضار للحظة تتويج جهود بذلت، ودماء زكية سالت، وجنود واصلوا الليل بالنهار، وتخطيط عسكري محكم، شهد له العالم أجمع، وإن القوة العسكرية ليست في العتاد فقط، ولكنها في رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالوطنية والفداء والجسارة والإقبال على الشهادة بصدور مفتوحة، والاتحاد خلف علم واحد، جيشاً وشعباً، لهو السر الذي تكمن فيه أسباب النصر، والحافز القادر على أن يهزم العدو أياً كانت قوته.

وأشار “جلال” إلى أن قرار الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بأنه تستمر احتفالات نصر أكتوبر على مدار هذا العام بمناسبة بلوغ ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عامها الخمسين، قراراً حكيماً، حتى تصدح معاني الوطنية والعزة على مدار العام، لتحفر في وجدان أجيالنا القادمة أسمى معاني البطولة والوطنية، خاصةً وأننا نعيش في هذه الفترة نهضة وطنية كبرى تحتاج إلى نفس المشاعر والقوة التي عبر بها جنود مصر القناة، وحققوا المستحيل.

وأكد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أنه أصبح لدى القطاع زخم كبير من الفنانين الشباب الفائزين فى مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية من خلال كل دوراتها السابقة، وسيكون هناك عمل غنائي كبير يقدم فى الاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر، يضم أكبر تجمع من هؤلاء الشباب المبدعين.

ــ المكرمين في احتفال قطاع الشئون الثقافية

وكرم المخرج خالد خلال الحفل، اللواء أ.ح سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح مسعد شيشتاوي وتسلمها نجله اللواء محمد الششتاوى، واللواء اللواء أ.ح أمين محمد سعيد، واللواء أ.ح أحمد إبراهيم كامل عبد المطلب، واللواء أ.ح أحمد عثمان أحمد محمود، واللواء أ.ح حمزة عبد العزيز عبد الحميد، واللواء أ.ح محمد شوكت أنور البيلى، واللواء أ.ح طيار محمد صلاح عارف، وعميد أ.ح محمد عبد المنعم، الرائد حسني سلامة.

كما تم تكريم كوكبة من القامات الفنية والأدبية الذين رحلوا عن دنيانا ومازالت أعمالهم خالدة فى الوجدان، وهم : "اسم الفنان الكبير فريد شوقى، وتسلمت التكريم كريمته النجمة رانيا فريد شوقى، واسم الكاتب الكبير أحمد بهجت وتسلم التكريم نجله الشاعر محمد بهجت، واسم الشاعر الكبير صلاح جاهين وتسلم التكريم نجله الشاعر بهاء جاهين، واسم الشاعر الكبير فؤاد حداد وتسلم التكريم نجله الشاعر أمين حداد، واسم الموسيقار سيد مكاوى وتسلمت التكريم كريمته الأستاذة أميرة سيد مكاوي.

وكرم أيضا مجموعة من أبطال وصناع أعمال فنية وطنية ناجحة، اختير منها أبطال وصناع مسلسل "القاهرة كابول" وهم: المخرج حسام على، والكاتب عبد الرحيم كمال، والنجمة حنان مطاوع، والنجم طارق لطفى، وكرم عن فيلم "كيرة والجن" الكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد.

وفى مسابقة " أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب بنسختها الخامسة، والتى تقدم لها 55 أغنية، كرم الحاضرين من لجنة التحكيم وهم: د. هويدا حرك، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أمير طعيمة، وشارك فى عضوية اللجنة الفنان مدحت صالح، والفنانة مى فاروق، والفنان أحمد محسن، والفنانة د. نسرين رشدي.

وفاز بالجائزة الخامسة في المسابقة، أغنية "بحبك من سكات" غناء مريم عزيز، والجائزة الرابعة لأغنية "أجمل بلاد الكون" غناء أحمد عبد المنعم، والجائزة الثالثة مناصفة بين اغنية "أنا الكلمة" غناء إيمان عبد الغنى، وأغنية "مرات الشهيد" غناء أمنية حسن، والجائزة الثانية مناصفة بين أغنية "مصر تقدر" غناء شهاب محمد، وأغنية "باختصار" غناء أحمد شرف، وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "أؤمرينى يابلادي" غناء محمد زين، وأغنية "دى مصر" غناء محمد سراج.

وأقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى فى إطار الاحتفال بحرب العبور، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد، معرض فنى تضمن 20 لوحة فنية لأعمال كاريكاتيرية للفنان صلاح جاهين عن حرب أكتوبر.