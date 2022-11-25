الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: تحديد سقف أسعار النفط الروسى سيكون له تداعيات «خطيرة»

النفط الروسى
النفط الروسى
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 حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

 

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد بوتين على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الخميس.


وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار "أوبك +"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

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