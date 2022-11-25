باسم سمرة: لم أندم على فيلم «أحاسيس».. والمنتجين بيطلعوا شائعات بوفاتى

علق الفنان باسم سمرة، على الشائعات التي تستهدف حالته الصحية وتدعي وفاته بين الحين والآخر، قائلا: "اللي بيحب يطلع شائعات الوفاة هم المنتجين وبيحبوا يعملوا دعاية للأعمال، واعتقد أن المنتجين بتعمل كده بطريقة ما وأنا رافضها تمامًا لأنه ترويج على حساب صحتي، وده تخمين مني".

لم أندم على فيلم أحاسيس

وأكد باسم سمرة، خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" عدم ندمه على المشاركة في فيلم “أحاسيس”، ذاكرا تفاصيل موافقته على الفيلم قائلا: "لم أندم على فيلم أحاسيس وأنا ممثل وبعمل شخصيات مختلفة والدور كان لصديقي أحمد عزمي وهو اللي هيعمل دوري مش أنا".

وتابع: "وقت إمضاء أحمد عزمي لفيلم أحاسيس مراته قرأت ورق الفيلم وكان لسه متجوز ورفضت الدور غيرة منها فطلب مني اعمل الدور وأنا كمان مراتي بتغير عليا ولكن فيه سيطرة".