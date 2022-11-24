انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى بمنشأة القناطر

كلّفت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل تجاري بمنشأة القناطر، ورفع الآثار المادية لمعرفة سبب الحريق، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الحريق الذي لم يسفر عن إصابات.

كانت قد تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في محل تجاري بمنشأة القناطر، دون وقوع إصابات.

كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل تجاري، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.