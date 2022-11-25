وكيل أزهر سوهاج يشدد على تطوير العملية التعليمية

شدد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، على السير بصورة مطردة في تطوير العملية التعليمية قائلا لا يمكن إحداث تطوير وتنمية شاملة دون الاهتمام بالعنصر البشري والبداية تبدأ من المعلم باعتباره رأس المثلث في عملية التطوير، وهذا ما تعمل فيه الدولة الآن من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ برعاية الرئيس السيسي وهو أيضا نهج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الداعم الأول للمعلم والتعليم الأزهري والارتقاء به.

وشجع حمادى، أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية بسوهاج على الارتقاء العلمي والبحث في ظل التحديات الكبيرة على المستوى التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والحراك العالمي في كل المجالات.

وتابع: أن العالم ينتج كل ساعة اكثرمن ٧٠ كتابا ولابد أن يكون لنا اسهامات في تقدم العلوم الإنسانية وغيرها وإثراء المكتبة العربية.

واستقبل رئيس منطقة سوهاج الأزهرية الباحث خالد أحمد علم الدين المدرس باحدى المعاهد الأزهرية بسوهاج عقب حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بدرجة امتياز.

وقدم له التهنئة عن رسالته "الجرائم الإلكترونية المستحدثة في الفقه الإسلامي"



كان قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العملية التعليمية بمعهد الإمام على بن أبي طالب الأزهري بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

وخلال زيارته للمعهد افتتح محافظ سوهاج ثلاث قاعات جديدة بمرحلة رياض الأطفال لغات، والتي تضم 138 طالبة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المعاهد الأزهرية بالصعيد، وتفقد المحافظ قاعات رياض الأطفال، وتابع انتظام سير العملية التعليمية، كما تفقد قاعة الحاسب الآلي بالمعهد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي " إعدادي، ثانوي " فتيات، يضم 15 قاعة لمرحلة رياض الأطفال، منها ثلاث قاعات لغات، كما يضم 7 فصول بالمرحلة الإعدادية، و9 فصول بالمرحلة الثانوية بإجمالي 632 طالبة .

وخلال جولته اليوم قام محافظ سوهاج بزيارة الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والتقى عددًا من مديري العموم والعاملين، كما قام بتكريم 8 طالبات من حفظة القرآن الكريم.