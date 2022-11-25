الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لاختلاسه 230 ألف جنيه.. تجديد حبس موظف بفرع التأمين الصحى بالغربية

اختلاس
اختلاس
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قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة التأمين الصحي بالغربية ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغًا من المسئولين بقطاع التأمين الصحي بفرع الغربية عن قيام أحد الموظفين باختلاس نحو 230 ألف جنيه دون وجه حق.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم عمل التحريات اللازمه حول الواقعة، وتم إعداد عدة أكمنه ثابتة ومتحركة وفي إحداها تم ضبط المتهم.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وفى سياق متصل، قررت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس عاطل بعد ضبطه بحوزته 3 أسلحة نارية، بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتوافر معلومات عن قيام عاطل له معلومات جنائية ومسجل خطر، بالاتجار في الأسلحة النارية بنطاق قسم ثان طنطا، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث  قسم ثان طنطا، من ضبطه وبحوزته 2 فرد خرطوش وطبنجة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهم، اعترف  بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

حبس موظف بفرع التأمين الصحي بالغربية لاتهامه باختلاس معرض الف

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