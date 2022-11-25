الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدا جومانا ياسر يكفشان رد فعلهما بعد توقف قلب ابنتيهما 22 دقيقة

جومانا ياسر
جومانا ياسر
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كشفت والدة جومانا ياسر، بطلة مصر في الترايثلون، تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها ذات الـ 19 عامًا، بعد توقف قلبها لمدة 22 دقيقة خلال ممارستها للسباحة.

وقالت خلال لقائها في حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "كنت مع جومانا في التمرين، وكنت بعيدة فجأة لقيتهم بيشيلوها من حمام السباحة، وحتى وصولها المستشفى لم افهم إيه اللي حصل".

وأضافت: "كنت في حالة ذهول وقاعدة 24 ساعة قدام أوضتها في المستشفى، لأنها كانت غايبة عن الوعي 17 يوما وكنت أتحدث معها وأحاول أن أكون إلى جانبها حتى وهي في الغيبوبة"، مشيرة إلى أنها عندما بدأت تفتح عينيها كان معها مدربها.

رد فعل والدها

وكشف والدها تفاصيل معرفته بالخبر قائلًا: "وصلت المستشفى بعد نص ساعة، وكانت قد عادت للحياة وعلمت من صديقة والدتها اتصلت على تليفوني وقالت إن جومانا تعبت ونقلت للمستشفى، واعتقدت الأمر بسيط مجرد دوخة عادية".

وتابع: "عندما وصلت للمستشفى لقيت الموضوع أصعب ولكن بعد عودتها للحياة كان لدي ثقة كبيرة في الله أنه كما أعادها لي أن يخليها لي".

وأكد أن الأطباء إلى الآن لم يحددوا سبب هذه الإصابة ولكنهم قالوا إنها مصابة بعيب خلقي في القلب ولهذا قاموا بتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لها وأنها حاليا في فترة تأهيل وستعود لممارسة الرياضة ولكن ليس بنفس العنف.  

تعليق الطبيب

وقال الدكتور محمد عفيفي، ضمن الفريق الذي قام بإنعاش قلبها: "كملنا شغل الطوارئ وظبطنا ضغط الدم من خلال أوعية دموية، وحافظنا على نشاط المخ وضبط كهرباء الدماغ واستخدمنا الأوزون مع جومانا رغم أن البعض يقول أنه لا يفضله والحمد لله رجعت بدون شق حنجري".

 

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