لدواعٍ أمنية..المملكة المتحدة تُضيّق الخناق على كاميرات المراقبة الصينية

أمرت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، الإدارات الرسمية في البلاد بالتوقف عن تثبيت كاميرات مراقبة صينية الصنع في "مواقع حساسة".

تأتي الخطوة في ظل سعي الحكومة البريطانية للتصدي بشكل أقوى للصين وشركاتها لدواع أمنية.

وخلال الأسبوع الماضي، منعت السلطات البريطانية شركة مملوكة للصين من الاستحواذ على حصة غالبية في مصنع نيوبورت ويفر فاب، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في بريطانيا.

وبحسب مجموعة "بيج براذر ووتش" الحقوقية، تستخدم غالبية المنظمات الحكومية في بريطانيا كاميرات مراقبة من صنع "هيكفيجن" أو "داهوا".

وفي يوليو الماضي، طالب 67 من النواب واللوردات لندن، بحظر بيع واستخدام معدات المراقبة التي تصنعها الشركتان اللتان يُعتقد أن منتجاتهما متواطئة في انتهاكات حقوقية ضد أقلية الأويجور في شينجيانج.

القرار البريطاني الأخير، لم يفرض حظرًا تامًا على الشركتين لكنه شدد على عدم استخدام "أنظمة المراقبة البصرية" التي تصنعها شركات يفرض عليها القانون الصيني مشاركة المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الأمن في بكين.