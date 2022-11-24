الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مكتبة مصر العامة بسيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مكتبة مصر العامة بسيوة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، كل من السفير رضا الطيفي، نائبًا عن السفير عبد الرؤف الريدي رئيس محلس إدارة صندوق مكتبات مصر، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد بهي الدين نائبًا عن وزير الثقافة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة ومحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة وفتحية السنوسي وجمال الشوري أعضاء مجلس النواب وعددًا من عواقل ومشايخ سيوة والأجهزة التنفيذية.  

وتفقد محافظ مطروح أنشطة مكتبة مصر العامة بسيوة مشيدًا بالجهود المبذولة في إنشاء المكتبة علي الطابع البيئى والتراثى للواحة.

وقال أسامة المرسي، مدير المكتبة، إن مكتبة مصر العامة بواحة سيوة تعتبر أول مكتبة بيئية "المكتبة الخضراء "، حيث أقيمت على النظام البيئى والتراثى بالواحة، وتضم قاعة مؤتمرات ومحاضرات وقاعة اطفال ومستلزمات ولعب اطفال، وقاعة تدريب للسيدات، على المشغولات اليدوية والتراثية ومكتبة إطلاع تضم 10 آلاف كتاب في 10 أقسام متنوعة.

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تقرر استضافة ورش للخشب والجلود والرسم والحياكة والكروشية وطرق تصنيع المنتجات البيئية.

وتابع مكتبة مرسي مطروح تضم 30 ألف كتاب في 10 أقسام مختلفة حيث إن نسب الاقبال الحالية علي المكتبة 70 % وتصل إلي 90 % ايام الاجازات الرسمية يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.  

وأوضح أن أبرز التحديثات التي تم تفعيلها داخل مكتبة مرسي مطروح أساسيات التحول الرقمي وقسم للدراسات العليا وقاعة للشباب من سن 12 الي 16 سنة مشيرا إلي أن يتم داخل المكتبة تعلم اللغات المختلفة والكمبيوتر والبرمجة وال icdl والجرافيك بالإضافة إلي تدريب الموسيقي والخط العربي والحياكة والرسم .

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الأجهزة التنفيذية الجهود المبذولة المشغولات اليدوية محافظ مطروح مكتبة مصر العامة سيوة

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وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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