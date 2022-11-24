الكشف بالمجان على 2172 مواطن خلال قافلة طبية بإحدى قرى البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم ابواسماعيل مركز أبوحمص وذلك تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وأجرت القافلة الكشف المجاني على 2172 مواطن من خلال وجود 12 عيادة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت "عيادتي الباطنة ٤٣٤ وعيادتي الأطفال ٥٢٠ وعيادة الجراحة ٢١٦ وعيادة العظام ٢٣٦ وعيادة النساء ١٤٩ وعيادة تنظيم الأسرة ٢٧ وعيادة القلب ١٣٥ وعيادة الأسنان ١٠٨ وعيادة الرمد ١٩٥ وعيادة الأنف والأذن ١٥٢".

وأضاف “جميعة” أنه تم الاستعانة بمعملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدليات القافلة.