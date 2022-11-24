الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عن «الضاحك الباكي».. ياسمين سمير: شخصية «روز اليوسف» غيرت طبيعتي

صورة
صورة
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أعربت الفنانة ياسمين سمير، عن سعادتها بتجسيد شخصية “روز اليوسف” في مسلسل “الضاحك الباكي”، الذي يعرض حاليا على شاشات التلفزيون، قائلة: "شكرا روز اليوسف.. منحتيني أحاسيس جميله وقوة رأي وشخصية كنت اتمني أن أتمتع بها في الحقيقة".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “خلصت رحلتي معاها وشوفت في الرحله دي تقدير الناس لجهدي في الشخصية وحبهم لأدائي فيها".

وأضافت: “ ليا السبق كأول من يُجسد شخصية (روز اليوسف)”.

ووجهت رسالة شكر لكل من منحها فرصة تجسيد تلك الشخصية وهم كل من المخرج محمد فاضل، ومحمد الغيطي المؤلف، ومحمود علي يوسف مدير التصوير، والمخرج المنفذ أشرف نار".

مواعيد عرض مسلسل الضاحك الباكي

ويعرض مسلسل الضاحك الباكي يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على قناة CBC العامة، والإعادة في تمام الساعة الثالثة صباحا ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرا بينما يعرض المسلسل على قناة CBC DRAMA في تمام الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويشارك في مسلسل «الضاحك الباكي» كل من عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

CBC DRAMA التلفزيون الحقيقة الدستو الفنانة ياسمين سمير الفنان الراحل الغيط الفنان المخرج محمد فاضل

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