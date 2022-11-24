الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تصدر بيانًا بشأن استكمال تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى بالمنصة الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً على جميع المديريات التعليمية، بشأن تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين.

جاء نص الخطاب الصادر: "في إطار استكمال تدريبات  المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين نتشرف أن نحيطكم علماً أن الجدول التنظيمي للتدريبات على المنصة الإلكترونية خلال الاسبوع القادم، اعتباراً من الأحد 2022/11/27، من خلال الرابط https://end.moe.gov.eg ، للفئات المستهدفة سيكون على النحو التالي: 
الصف الرابع الابتدائي: 
- الرياضيات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة مساء.
- علوم من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة العاشرة مساء.

وأشار الخطاب، إلى أنه سوف يتم إعلان الجداول التنظيمية التدريبات المشار إليها حسب المحافظات من خلال المنصة.

وشدد الخطاب على ضرورة التنبيه على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم باتخاذ الإجراءات الآتية:

سرعة التنبيه على المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية المشار إليها بخطابنا.
إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول على الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الالكترونية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصف الرابع الابتدائي الصف السادس الإبتدائ الساعة العاشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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