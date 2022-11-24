طارق الخولى: الإفراج عن 1000 شخص منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسى

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن أعداد المفرج عنهم منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي تجاوز الـ1000 شخص.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه من المقرر الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم، إضافة إلى الحالات التي تم دمجها مجتمعيًا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع.

وأشار الخولي إلى أن أعضاء اللجنة يعملون حاليًا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخصاً جديداً من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن تنتهي الإجراءات كلها بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن اللجنة تعمل على محورين، الأول هو تلقى الحالات وفحصها بالقضايا التي لها علاقة بالرأي، والثاني اعمتد عملنا على ملف الدمج المجتمعي ونتواصل مع المفرج عنهم وندرس كل مشكلة لوحدها ونعمل على معالجتها ونجحنا في معالجة العديد من الحالات.

وتابع: "مستمرون في عملنا ووتيرة عملنا بقت سريعة في قوائم إفراج متتابعة، ومش بيعدي أسبوع أو اثنين إلا وفي قائمة جديدة، ومستمرون في عملنا حتى آخر حالة مستهدفة بالعفو الرئاسي وقوة الدفع في عملنا مرتبطة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتنسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية".