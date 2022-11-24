«التضامن» اليوم.. تنفيذ «مودة» للمخطوبين فى المنيا

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:-



«مودة» ينفذ تدريبًا للمخطوبين في المنيا

تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، انطلقت تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للمخطوبين من مسرح محافظة المنيا، بحضور 200 عروس وعريس ممن تم تجهيزهم من قبل مؤسسة "حياة كريمة".

https://www.dostor.org/4239603



«فرصة» يسلم مشروعات وقروضًا للأسر المستهدفة بأسوان

كشف برنامج “فرصة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري تسليم قافلة ومشروعات وقروض، بالإضافة إلى أدوات وأنشطة تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والمستهدفة من برنامج فرصة في محافظة أسوان في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتوفير وسائل العمل والإنتاج لها.

وأكدت وزارة التضامن أن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية في الفئة العمرية من 19 إلى 55 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، أو معاش الضمان الاجتماعي، أو أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 حتى 55 والذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

https://www.dostor.org/4239614

«مكافحة وعلاج الإدمان»: 50% من متعاطي المخدرات يتعاطون الحشيش

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 50% من المترددين لتلقي العلاج من خلال الخط الساخن 16023 يتعاطون مخدر الحشيش.

وأضاف عثمان، خلال كلمته بمعسكر إعداد الكوادر التطوعية للتدريب على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، أن مخدر الحشيش نصف تخليقي يصنع من القمم الزهرية لنبات القنب، ويتم تعاطيه عن طريق التدخين، ويحتوي الحشيش على مادة تسبب الهلاوس والضلالات، ويسبب العديد من الأضرار النفسية والصحية للمتعاطي.

https://www.dostor.org/4239832