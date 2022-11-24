يواصل الكثير من المواطنين البحث عن أسعار الدواجن اليوم وسعر كرتونة البيض، حيث شهدت ارتفاعا طفيفا سجلته أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن بقيمة وصلت إلى 2 جنيهات، وترتفع عدة جنيهات أخرى حتى تصل إلى المستهلك.

وبدأت أسعار الفراخ في الارتفاع منذ عدة أشهر مع ارتفاع أسعار الاعلاف وأزمة خروجها من الجمارك التي أدت إلى اتجاه مربي الدواجن إلى إعدام الكتاكيت لعدم توافر الأعلاف، مما دفع الحكومة إلى الافراج الجمركي عن بعض الكميات الموجودة.

وبعد هذه المرحلة تراجعت قليلاً أسعار الدواجن ثم بدأت في التأرجح بين مستوى الـ35 جنيهًا و39 جنيهًا، فيما استقر سعر البيض عند الانخفاض الذي بدأت تسجله منذ عدة أسابيع.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس وسعر البيض.

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء وزن كيلو من 38.00 جنيهًا إلى 39.00 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 49.00 جنيهًا إلى 50.00 جنيهًا.

ووصل سعر الفراخ البلدي وزن كيلو من 54.00 جنيهًا إلى 56.00 جنيهًا، وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء وزن كيلو من 29.00 جنيهًأ إلى 31.00 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيهات.

كتكوت ساسو يوم 03.75 جنيه 04.00 جنيهات.

كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيهًا 15.00 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيهًا 15.50 جنيه.

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بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه.

بط مسكوفي 47.00 جنيه 47.25 جنيه.

بط مولارد 31.00 جنيه 32.50 جنيه .

كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيهًا.

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيهًا.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه.

كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم