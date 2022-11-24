إحباط بيع 18 ألف لتر مواد بترولية «سولار» في السوق السوداء بالجيزة

أحبطت إدارة مباحث التموين الجيزة محاولة بيع 18 ألف لتر مواد بترولية "سولار" في السوق السوداء بالجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، بحوزته 18 ألف لتر مواد بترولية – "سولار" بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.