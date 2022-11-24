الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 18 ألف لتر مواد بترولية «سولار» في السوق السوداء بالجيزة

مواد بترولية
مواد بترولية
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أحبطت إدارة مباحث التموين الجيزة محاولة بيع 18 ألف لتر مواد بترولية "سولار" في السوق السوداء بالجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، بحوزته 18 ألف لتر مواد بترولية – "سولار" بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين الجيزة بيع 18 ألف لتر مواد بترولية السوق السوداء

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