خطاب مهم من «التعليم» بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا بشأن الاستعدادات لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022 /2023".

وجاء نص الخطاب، أنه في إطار حرص الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونياً فقط واستكمالًا للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كل المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية "عام / مهني / منازل".

وشدد الخطاب على الآتي:

موافاتنا ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمديريتكم وفقاً للبيان التالي:

لجنة النظام والمراقبة.

العنوان.

التليفون.

الإدارة التابعة.

قيام مدير الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك

رئيس لجنة النظام والمراقبة "كود المعلم/ الاسم/ رقم الموبايل به واتساب".

أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

كما يرجى التنبيه مشدداً على المدارس الإعدادية التابعة لمديريتكم الموقرة بما يلي:

التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2022 /2023) من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg ).

وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب مطابقة للمواصفات التي يتم رفعها بالاستمارة علماً أنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

التنبيه على المدارس مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب، والتي ستتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

وفي حالة وجود خطاء في الصورة يلزم توجه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها لتعديلها.

قيام المدارس بطباعة كشوف "12 د" الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

يتم إتاحة منصة التقدم الإلكتروني للامتحان من يوم الأحد 27 يناير 2022 حتى يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، باستخدام البريد الإلكتروني للطالب لذا يلزم على الطلاب إنشاء وتفعيل البريد وذلك من خلال "الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب"، (office365.emis.gov.eg).