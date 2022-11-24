المجر تؤجل الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو» للعام المقبل

أعلنت المجر، اليوم الخميس، عن تأجيل الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" للعام المقبل، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأكد رئيس الوزراء المجري بنفسه أن قضية التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو ستدرج في جدول الأعمال في الدورة الأولى في عام 2023.

ونقلت "إم تي أي" عن أوربان قوله "السويديون والفنلنديون لم يضيعوا دقيقة واحدة بسبب المجر ولن يخسروا، المجر ستقدم بالتأكيد الدعم الضروري لانضمامهم".

اتفاقيات الانضمام إلى الناتو

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تعهد بأن برلمان بلاده سيصدق على اتفاقيات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لفنلندا والسويد في أوائل العام المقبل.

وقال موراويكي، الذي أذاع خطابه في التلفزيون البولندي، "لقد توجهت إلى رئيس الوزراء فيكتور أوربان مع طلب للتصديق على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في أقرب وقت ممكن. وسمعت مثل هذا الوعد أنه في الجلسة البرلمانية الأولى في العام المقبل، وهو ما يزيد قليلاً عن شهر، هذا التصديق سيتم العام المقبل".

وخلص رئيس الوزراء البولندي إلى القول "لذلك، هناك تاريخ محدد، وهناك التزام من جانب المجر، وأنا ممتن للغاية لذلك".