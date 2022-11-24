بروين حبيب: الكاتب هو الموجه لمزاج القارئ

قالت الكاتبة والإعلامية بروين حبيب، إن الكاتب هو الذي يختار فكرة كتابه ويضع مزاج القارئ ومبيعات الكتاب ودار النشر في حسبانه، لأنه لابد أن يوصل أفكاره لأكبر شريحة، ولكن عليه ألا يجعل الربح كل همه.

وأضافت "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنها عندما كانت طالبة سألت شاعرًا" لمن تكتب؟ فقال لنفسي، وأكدت أنها انزعجت من رده وقتها وقالت في نفسها ولماذا تنشر إذن؟.

العمق مهم في الكتابة

وتابعت: "العمق مهم جدًا لأن بعض الجمهور لا يقرأ وهذه معضلة، لأنني لا أريد أن أساير مزاج القارئ والرغبة في الربح لكن أريد أن أصل للناس وأريد أن أصل بأسلوبي البسيط وليس السطحي الذي يلتقي بالقارئ ويجذبه لكتابي".

وأشارت إلى أنه يوجد نقطة مهمة للجوائز كثير من الأعمال الأدبية صارت تفصل على الجوائز وكأنها كتبت تحت الطلب، وهذه الجوائز ألغت فكرة الدرج والتفاعل بين الكاتب والقارئ ظاهرة صحية بشرط ألا يتنازل عن شرط الجودة.