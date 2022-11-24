الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة: مد الاشتراك في مسابقة «الصوت الذهبي» للمواهب الغنائية لـ30 نوفمبر

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني
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وجهت  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمد فترة الاشتراك بمسابقة الصوت الذهبي في دورتها السادسة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد، اليوم الخميس، وذلك حتى الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك نظراً للإقبال على المشاركة بمسابقة الصوت الذهبي للمواهب الغنائية الشابة.

جدير بالذكر أن الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قررت تخصيص جائزة كبرى للمسابقة باسم مؤسس وصاحب فكرة المسابقة المطرب الراحل الفنان القدير محسن فاروق، تقديراً لدوره في تأسيس المسابقة، وكونه أحد فرسان الدفاع عن هوية مصر الموسيقية وتراثها، ومن الجيل الأول لفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

يذكر ان المسابقة موجهة للشباب الموهوبين من 18 إلى 38 سنة، وسوف يتم الاختيار من بين المتقدمين على مرحلتين، الأولى: تقديم المتسابق أحد أعمال الموسيقى العربية، والثانية: تقديم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج بالإضافة لقصيدة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مسابقة الصوت الذهبي قطاع صندوق التنمية الثقافية جمعية البلد اليوم هانى أبو الحسن تنويع طرق التقدم للمسابقة تخصيص جائزة كبرى للمسابقة محسن فاروق

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