تقرير يوضح 19%؜ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة خلال جائحة كورونا

أطلق المجلس القومي للمرأة، تقريرا بعنوان جهود مصر فى مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تزامنا مع إطلاق المجلس حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، وستحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني".

تأثير جائحة كورونا على العنف

تم إطلاق استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد فى الفترة من 4 إلى 14 أبريل 2020 من خلال مقابلات باستخدام الهاتف، وشمل الاستطلاع 1518 من الإناث 18 سنة فأكثر، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الجائحة ساهمت في إحداث تغيير في نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج، حيث:

ذكرت 7% من الزوجات أنهن تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو إهانة لفظية)، أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة.

أظهر الاستطلاع أن 33 ٪؜ هي نسبة الزيادة في المشاكل الأسرية، و 19٪؜ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة، وأن نسبة الوعى لدى أفراد الأسرة بكيفية الوقاية من فيروس كورونا 94%.

72% من المبحوثات يرين أن دخل الأسرة قد تأثر بالأزمة، كما أن الوقت الذي تقضيه المرأة في مهام البيت قد زاد.

كان أطلق المجلس القومي للمرأة حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، وستحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعي والتعريف بهذه القضية المهمة.