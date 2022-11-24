بوريل: تركيزنا على أوكرانيا لا يأتي على حساب شركائنا في الجنوب

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الخميس، إن «تركيزنا على أوكرانيا لا يأتي على حساب التزامنا تجاه شركائنا في الجنوب، في (منطقة) البحر الأبيض المتوسط»، التي اعتبرها أقل المناطق تكاملاً اقتصاديًا في العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأشار بوريل، مخاطبًا المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إلى أنه «من الواضح أن حرب أوكرانيا كانت في أذهاننا، وكذلك كانت العواقب: على الطاقة والأمن الغذائي».

وأضاف: «نحن ندرك تمامًا العواقب السلبية لهذه الحرب، خاصة على أسعار الطاقة والغذاء التي تواجهها شعوبنا.. لا أحد مسؤول هنا عن هذه الحرب، لكن علينا جميعًا أن نتعامل مع عواقبها».

وأردف: «نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل هذه العواقب.. لقد عملنا مع الأمم المتحدة ومع تركيا للحفاظ على إمدادات الحبوب من أوكرانيا».

ونوه بوريل بالحاجة إلى تكثيف الجهود لسد الفجوة على طول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا: «يمكنني الآن أن أكرر ما قلته العام الماضي: إنها إحدى أكثر الحدود تفاوتًا في العالم.. لكن الفجوة تستمر في الاتساع، لذلك دعونا نحاول العمل بشكل أكبر».

ولفت بوريل إلى «إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي هو في المتوسط ، إذا لم أكن مخطئًا، أقل بست مرات من مثيله في الاتحاد الأوروبي».

وقال: «لا يزال جنوب البحر الأبيض المتوسط من أقل المناطق تكاملاً اقتصاديًا في العالم، مما يترك الكثير من الإمكانات غير المستغلة».