الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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تصدرت مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل المواطنين والأطفال بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر للاستمتاع بوقتهم.

وتزامناً مع اهتمام المصريين لاستغلال الإجازة في الخروج إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، حيث تعتبر حديقة الحيوان في مصر من أرخص الفسح التي يتمتع بها المصريون، لذا بدأ الكثيرون في البحث عن سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022.

ويمكنك الآن معرفة كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطنين والأطفال من خلال موقعنا “الدستور” وإليكم تفاصيل مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر:

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر

مواعيد الزيارة في الأيام العادية يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً أيضا مواعيد الحديقة في الأعياد يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

أما مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة في شهر رمضان الكريم فيومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً.

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أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة 

سعر تذكرة الدخول لمقر الحديقة هو 5 جنيهات للفرد للمصريين و20 جنيها لغير المصريين يومياً ما عدا يوم الثلاثاء يكون سعر التذكرة 65 جنيهًا، بينما يكون رسوم الدخول للأطفال مجاناً من عمر يوم إلى أربع سنوات والأطفال من سن خمس سنين تذكرة كاملة قدرها 5 جنيهات.

  • سعر تذكرة دخول بيت الزواحف بالحديقة 5 جنيهات للفرد.
  • رسوم دخول المتحف الحيواني بالحديقة 10 جنيهات للفرد.
  • رسوم دخول بيت الضباع 5 جنيهات للفرد.
  • سعر دخول حديقة الطفل داخل حديقة الحيوان 20 جنيهًا للفرد.
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