«تربية رياضية القناة» تعقد امتحان تأهيلي الدكتوراة بحضور وزير الرياضة

عقدت كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، امتحان تأهيلي الدكتوراة بحضور وزير الشباب والرياضة و60 عضو هيئة التدريس من كليات التربية الرياضية على مستوى الجامعات المصرية، برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذى الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية وإشراف الدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور ماجد العزازي، إن كلية التربية الرياضية قامت بعقد امتحانات تأهيلي الدكتوراه للطلاب المتقدمين للقيد بمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2022-2023، وقد تمت الامتحانات على مدار أربعة أيام بدءا من 20 نوفمبر وحتى اليوم 24 نوفمبر وقد شملت إختبارات المقرر العام، والتخصص، والمرتبط، والشفوي.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور وصوله إلى مقر الجامعة للمشاركة، في لقاء مفتوح مع شباب جامعة القناة تحت عنوان "شباب الجمهورية الجديدة".

بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم قدم الدكتور ناصر مندور، كلمته، التي رحب خلالها بوزير الشباب والرياضة؛ مُقدماً الشكر على تبنيه رؤية هادفة نحو تطوير شباب الجامعات المصرية، حيث أنه أول وزير شباب من خريجي كليات التربية الرياضة وأحد أساتذة جامعة حلوان المتميزين، مثمناً دوره في دعم وتطوير مراكز الشباب، وفكره الذى يجمع بين الأكاديمي والتطبيقية، مشيداً بدوره في دعم كلية التربية الرياضية بالموافقة على إنشاء حمام سباحة خاص بها.

ووجه كلمته للطلاب بضرورة التحلى بالأخلاق الحميدة، موضحاً أن عامل النجاح الأساسي هو تحديد الأهداف بكل دقة حتى يتسنى مواجهة التحديات بالداخل والخارج.

وفى حواره مع الطلاب، أكد الدكتور أشرف صبحي، أنه مع بداية الجمهورية الجديدة تهتم جميع المؤسسات الحكوميه بالشباب والاستثمار فيهم، فالبناء يبدأ بهم فهم الأمل والمستقبل، مضيفاً أن الدولة تشهد الآن العديد من الإنجازات بكافة القطاعات فمشروعات المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية يفتح أمام الشباب فرص عمل متنوعة وهو ما يمثل انفتاح اقتصادي.

وأشاد الوزير بالطفرة التى يشهدها قطاع التعليم وإنشاء الجامعات الأهلية التى تقدم تخصصات مختلفة لجميع الفئات، مؤكداً أن المرحلة الجامعية تعد من أفضل الأوقات في عمر الشباب ولا بد أن تكون مليئة بالأنشطة لإثراء المهارات والسمات الشخصية للطالب والاهتمام بالمبادئ والقيم الأخلاقية كالاحترام والانتماء والقدوة الحسنة.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لديها عدد من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى الكشف عن المواهب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى منها مهرجان، "إبداع" لطلاب الجامعات المصرية والتى تعد أشهر المسابقات الإبداعية للشباب، بجانب إنشاء العديد من مراكز الفنون داخل الجامعات.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي تشهدها جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور ناصر مندور، فبالرغم من كونها جامعة حديثة لكنها تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة وتضع الطالب في مقدمة أولوياتها.

وفي ختام الندوة، تم تكريم اللاعبة ملك عمرو وهيب، ابنة الشهيد الرائد عمرو وهيب، والحاصلة على المركز الأول ببطولة الجمهورية للجمباز، وقدم الوزير درع وزارة الشباب والرياضة لها.

وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة قناة السويس بالتقاط الصور التذكارية مع أسرة طلاب من أجل مصر، وفريق متطوعي جامعة قناة السويس.