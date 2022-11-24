الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سر رفض «إمبولو» الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون بكأس العالم 2022

باريل إمبولو
باريل إمبولو
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رفض باريل إمبولو، مهاجم منتخب سويسرا وموناكو الفرنسي، الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب سويسرا قد حقق فوزًا ثمينًا على الكاميرون بهدف نظيف، سجله باريل إمبولو من كرة عرضية، في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، على استاد "الجنوب"، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2022.

باريل إمبولو يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون

ورصدت عدسات الكاميرات ظهور باريل إمبولو متأثرًا للغاية بعد هدفه في مرمى الكاميرون، ورفض الاحتفال تمامًا، وذلك احترامًا لموطنه الأصلي.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن باريل إمبولو وُلِد في الكاميرون، وانتقل مع عائلته إلى فرنسا، قبل أن يستقر في سويسرا، ولعب في الأندية السويسرية.

وظهر إمبولو لأول مرة مع بازل السويسري في مارس 2014 ، وتوّج معهم بلقب الدوري السويسري في جميع مواسمه الثلاثة الأولى.

ثم انتقل إمبولو إلى صفوف شالكة الألماني، مقابل 20 مليون يورو، وبعد فترة قصيرة، تعرّض لإصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.

وقرر إمبولو تمثيل منتخب سويسرا، ولعب معهم في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، وكأس العالم 2018، وكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وحاليًا في كأس العالم 2022. 

باريل إمبولو
باريل إمبولو

 

مجموعة منتخب سويسرا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات الكاميرون، البرازيل، بالإضافة إلى صربيا.

ويستعد منتخب سويسرا لمواجهة نظيره منتخب البرازيل، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال قطر 2022.

وتُقام منافسات النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

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