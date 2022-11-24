الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تركيب عدادات كودية للآبار الزراعية

صورة من المجلس التنفيذي
صورة من المجلس التنفيذي
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ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

- تشكيل لجنة للانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية بمراكز المحافظة وفقًا لمخطط زمني.

- إعداد خطة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمناطق النائية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد، وتكثيف القوافل التعليمية لمركزي الفرافرة وباريس ومنح حوافز تشجيعية لمواجهة التسرب من التعليم.

- سرعة الانتهاء من تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بالجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري.

- حصر أعداد الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة لإعداد قاعدة بيانات موحدة لاستخدامها في التوسع بمبادرة المراكز الآمنة غذائيًا التي سيتم تنفيذها لأول مرة بالفرافرة، بناءً على بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي.

- حصر زراعات البرسيم الحجازي بنطاق الآبار الزراعية ومراجعة المساحة المقننة بكل بئر، واتخاذ إجراءات تركيب عدادات كودية للمخالفين، لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الخزان الجوفي.

- إطلاق حملة توعية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنطلق في الفترة من ١١ حتى ١٤ ديسمبر المقبل للأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

- الموافقة على تخصيص أرض لصالح جامعة الوادي الجديد لإنشاء محمية للحفريات بمنطقة جناح بالخارجة.

- سرعة بحث تعويضات المواطنين بمنطقة بلاط الإسلامية.

 

محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية تطعيم العاملين بالمصالح الجرعات التنشيطية مبادرة المراكز الآمنة غذائيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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