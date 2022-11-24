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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق مطلع دائرى المنيب غدًا.. وتحويلات مرورية بسبب أعمال التوسعة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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تجري إدارة المرور عملية غلق كلي لمطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي" المنيب، للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب، اعتبارًا من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري وحتى انتهاء الأعمال، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمني أنه في ضوء استكمال أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد، وحتى طريق المنصورية، ضمن المشروعات القومية للطرق، ستقوم الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري "القوس الشرقي المنيب" للقادم من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية، والمؤدى إلى الطريق الدائري "القوس الشرقى"، اتجاه مناطق المنيب، وسيتم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار إليه، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح غدٍ الجمعة الموافق 25/11/2022، على أن تكون مواعيد الأعمال علي مدار 24 ساعة حتي انتهاء الأعمال.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من مناطق شبرامنت بطريق المريوطية وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المنيب ستقوم باستكمال السير بطريق المريوطية، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق المريوطية عن طريق كوبري البطران واستكمال السير بطريق المريوطية حتى مطلع الطريق الدائري للاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيب.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري، قامت بتجهيز ووضع جميع وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

إدارة المرور الطريق الدائري شبرامنت المريوطي

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