الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح فعاليات مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والسكرتير العام اللواء أشرف إبراهيم، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ومشايخ وعواقل سيوة. 

ورافقت "الدستور" اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الإعلامي للإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة. 

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم توثيقي عن معالم سيوة واستعراض مقومات الواحة. 

وبالزي السيوي قدمت فتيات الواحة أغاني ترحيبية بمحافظ مطروح والمشاركين في المؤتمر. 

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الهيئة العامة للاستعلامات الصحف المصرية محافظ مطروح المؤتمر الاعلامي سيوة

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