محافظ مطروح يفتتح فعاليات مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والسكرتير العام اللواء أشرف إبراهيم، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ومشايخ وعواقل سيوة.

ورافقت "الدستور" اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الإعلامي للإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم توثيقي عن معالم سيوة واستعراض مقومات الواحة.

وبالزي السيوي قدمت فتيات الواحة أغاني ترحيبية بمحافظ مطروح والمشاركين في المؤتمر.

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