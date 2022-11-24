حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادر الميناء 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة (ELBIDA) التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225م وعرضها 33م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ59000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10661 طنا تشمل: 1039 طن رمل، 1000 طن يوريا، 8622 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29320 طنا تشمل: 12916 طن قمح، 1165 طن أبلكاش، و839 طن رخام و3100 طن خردة و7500 طن ذرة و3800 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1619 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 400 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1642 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165817 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137082 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2544 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4662 شاحنة.