الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادات أسوان لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

التطعيم
التطعيم
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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنويه والإعلان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تأتي في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، والمقرر انطلاقها في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وكلّف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط ۲، على أن تكون استراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين، وغير مصريين.

وأوضح أن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة لفرق تطعيم  ثابتة بوحدات والميادين، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة. 

أسوان الأطفال المستهدفين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الخطة القومية الوحدات الصحية فرق تطعيم

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