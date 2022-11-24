50 تشكيليًا يكشفون عن رؤيتهم الفنية لمسلسل «جزيرة غمام»

شهد جاليري أوبونتو إقامة معرض تحت عنوان "جزيرة غمام"، وهو اسم العمل الدرامي الذي حقق نجاحًا واسعًا بطولة كوكبة من الفنانين في مقدمتهم الفنان أحمد أمين، الذي حضر افتتاح المعرض.

شارك في المعرض أكثر من 50 فنانًا بنحو مائة عمل فني بين الرسم والتصوير والديجيتال آرت والكاريكاتير.. المعرض مستوحى من أحداث مسلسل "جزيرة غمام" الذي تمكن من إحداث صدى كبير كعمل درامي على المستوى الفني والإنساني، ولم يكن مميزًا فقط من الناحية الدرامية، ولكن أيضا من الناحية البصرية والمعاني الفنية، كما حصد ست جوائز في مهرجان القاهرة الأول للدراما.

وتمت دعوة الفنانين على صفحة الـ"فيسبوك" بالمشاركة في احتفالية معرض جزيرة غمام، وقام عدد كبير من الفنانين بالتفاعل وإرسال صور الأعمال التي تم اختيار مجموعة مميزة للعرض كنموذج للأفكار المطروحة والتناول الفني، مع مراعاة تنوع الخامات والوسائط الفنية.

غمام

غمام