الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

50 تشكيليًا يكشفون عن رؤيتهم الفنية لمسلسل «جزيرة غمام»

غمام
غمام
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شهد جاليري أوبونتو إقامة معرض تحت عنوان "جزيرة غمام"، وهو اسم العمل الدرامي الذي حقق نجاحًا واسعًا بطولة كوكبة من الفنانين في مقدمتهم الفنان أحمد أمين، الذي حضر افتتاح المعرض.

شارك في المعرض أكثر من 50 فنانًا بنحو مائة عمل فني بين الرسم والتصوير والديجيتال آرت والكاريكاتير.. المعرض مستوحى من أحداث مسلسل "جزيرة غمام" الذي تمكن من إحداث صدى كبير كعمل درامي على المستوى الفني والإنساني، ولم يكن مميزًا فقط من الناحية الدرامية، ولكن أيضا من الناحية البصرية والمعاني الفنية، كما حصد ست جوائز في مهرجان القاهرة الأول للدراما.

وتمت دعوة الفنانين على صفحة الـ"فيسبوك" بالمشاركة في احتفالية معرض جزيرة غمام، وقام عدد كبير من الفنانين بالتفاعل وإرسال صور الأعمال التي تم اختيار مجموعة مميزة للعرض كنموذج للأفكار المطروحة والتناول الفني، مع مراعاة تنوع الخامات والوسائط الفنية.

غمام
غمام
غمام
غمام
غمام
غمام
إقامة معرض افتتاح المعرض إقامة أحداث مسلسل جزيرة غمام ارسا أحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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