الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالترويج للمنشطات مجهولة المصدر عبر فيس بوك بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بحبس صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج عن بيع "المنشطات الجنسية" وبحوزته 45 ألف قرص منشطات جنسية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًّا ومحظور تداولها بالأسواق في القاهرة ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام مسؤول إدارة إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالترويج عن بيع "المنشطات الجنسية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًّا ومحظور تداولها بالأسواق في محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال مباحث التموين من ضبطه، وعثر بحوزته على 45 ألف قرص منشطات جنسية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركيًّا ومحظور تداولها بالأسواق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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