غلق محور صفط اللبن جزئيا لتركيب كمر معدنى لمحور الفريق عامر

تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بمحور صفط اللبن بالاتجاه القادم من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائرى، لمدة 5 أيام تبدأ 12 صباح غدِ الجمعة، لتركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه في ضوء استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الفريق كمال عامر، وللانتهاء من تركيب الكمر المعدني الخاص به في تقاطعه مع محور صفط اللبن تحديدآ بالوصلة الكائنة أعلي شارع السودان وقسم شرطة بولاق، والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن سيتم استقطاع حارة مرورية من محور صفط اللبن في الموقع المشار إليه نظرآ لوقوف معده من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق" وذلك لمدة 5 ايام ابتداء من صباح غدِ الجمعة الموافق 25/11/2022 حتي صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022، على أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحا فقط .

ولفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.