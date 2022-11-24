الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المحال تستعد للجمعة البيضاء.. و«حماية المستهلك»: تأكد من الحصول على حقوقك

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
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يستعد المواطنون خلال الفترة الراهنة، لاستقبال الجمعة البيضاء، أو البلاك فرايدي، الذي من المقرر أن يكون غدًا، الموافق 25 من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التي تصل لـ70%، وذلك من خلال المحال التجارية العالمية والمحلية، كما تقدم المتاجر الإلكترونية خصومات تصل لـ 80 %، على المنتجات المعروضة بمنصتها.

وقدمت معارض المحال التجارية عروض وخصومات ضخمة على الأجهزة الكهربائية التي شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، ووصلت نسبة التخفيضات المقررة عليها لنسبة 60 %.

قال محمد عبدالعزيز، العامل في أحد المراكز التجارية الكبيرة في محافظة القاهرة، لـ"الدستور" إنهم استعدوا لاستقبال الجمعة البيضاء من خلال زيادة المنتجات المعروضة، لتلبي احتياجات الزبائن، الذين يتوافدون بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، لمتابعة الأسعار.

وفي تصريحات لـ"الدستور" طالب عمرو عبدالمقصود، عامل في محل الأدوات المنزلية في محافظة القاهرة، المواطنين بعدم الاندفاع والتسرع في شراء احتياجاتهم، والبحث عن الأسعار الحقيقية للسلع؛ للتأكد من حقيقة الخصومات والعروض المقدمة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحال التجارية التي تقدم عروض وهمية وغير حقيقية.

كما أوضح، مينا مرقص، صاحب محل الملابس الجاهزة في محافظة القاهرة، لـ" الدستور" أن كل المحال التجارية تقدم خصومات عديدة للمواطنين، على كل المنتجات المعروضة لديها، الأمر الذي سيساعد بشكل كبير على زيادة حركة السوق، وعملية البيع والشراء.

كما قدم جهاز حماية المستهلك، عددا من النصائح للمواطنين تساعدهم على التعامل على نحو مثالي مع خصومات وعروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرا يداي، وجاءت في مقدمتها التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، ومطالعة سعر المنتج قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة.

وكذلك طلب فاتورة الشراء، وتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات، ومراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء، وكذلك عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان بشكل غير مقنن.

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